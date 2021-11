Endlich ist die Familie wieder komplett! Nachdem Fürstin Charlène, 43, wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion und diversen damit verbundenen Operationen fast ein halbes Jahr in Südafrika feststeckte, ist sie gestern Montag mit dem Helikopter in Monaco gelandet. Auf dem Flugplatz wurde sie von Fürst Albert, 63, und den Zwillingen Jacques und Gabriella, 6, in Empfang genommen. Als Geschenk für die Fürstin hatten Albert und die Kids ein gigantisches Blumenbouquet dabei.