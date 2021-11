Erstes Foto der wiedervereinten Fürstenfamilie

Charlènes Rückkehr lässt die Kinder vor Freude strahlen

Endlich ist sie wieder da! Nach langen Monaten in Südafrika ist Fürstin Charlène am Morgen in Monaco gelandet. Ihre Familie nahm die lange Vermisste noch am Helikopter-Landeplatz in Empfang – und kommt nach der Rückkehr von Charlène aus dem Strahlen kaum mehr raus, wie ein erstes Foto zeigt.