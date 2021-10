Für den Optimismus sorgte einmal mehr Charlènes Gatte Fürst Albert II., 63, der in einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin «People» Hoffnung auf eine baldige Familienreunion machte. Charlène werde «sehr bald» zurück in Monaco sein, verriet er. «Sie ist in guter Verfassung und fühlt sich viel besser», so Albert. Entsprechend gross ist auch bei ihm die Überzeugung, dass seine Frau bald nach Hause kommen wird. «Sie wird weit vor dem Nationalfeiertag am 19. November hier sein. Weit im Voraus.»