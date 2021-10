Charlène muss sich schon wieder einer OP unterziehen

So gross die Sorge um die Fürstin damit bleibt, so langsam keimen auch die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr auf. Denn im Statement ist von der «letzten Operation» die Rede – endlich also hat man eine Angabe, die darauf hindeutet, wie es um den monegassischen Royal steht. Doch ob tatsächlich schon Zeit dafür ist, vorsichtig an eine Rückkehr zu denken? Fast wagt man gar nicht mehr zu bangen. Schliesslich waren alle Hoffnungen in der Vergangenheit jäh zerstört worden. Gerade als man dachte, Charlène wäre wieder transportfähig, tauchte ein neues medizinisches Problem auf, das sie zwang, weiterhin in Südafrika zu bleiben.