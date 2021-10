Darum wirkt das Lachen von Fürstin Charlène nicht echt

Charlène hat ihren Blick nicht direkt in die Kamera gerichtet, schaut die Betrachtenden nicht an. «Dadurch wirkt sie ein wenig abwesend», konstatiert Morgenstern. Und das wird ihm zufolge häufig so arrangiert. «Ich finde es immer sehr schade, dass ein wenig von ihrer Ausstrahlung verloren geht, weil sie auf den Bildern immer so dargestellt wird, als wenn sie nicht ganz anwesend ist.» So weist Charlène dem Experten zufolge auf Fotos «immer diesen verträumten Blick» auf, was sie anders wirken lässt. «Sie hätte viel mehr Durchschlagskraft, wenn sie direkt in die Kamera guckt.»