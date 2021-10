Charlène verrät, weshalb sie endlich wieder lachen kann

Unter diesen Umständen überrascht das strahlende Foto der Fürstin gleich noch mehr. Vielleicht steht es dafür, wie glücklich Charlène darüber ist, dass es ihr ganz offensichtlich besser geht. Dass sie sich freut, damit bald wieder zu ihren Kindern zurückkehren zu können. Oder vielleicht überwiegt auch einfach die Dankbarkeit, wieder einmal ein halbes Jahr in ihrer alten Heimat verbracht haben zu können. Denn genau die wenige Zeit in Südafrika war es, die die Fürstin in den Jahren zuvor immer wieder in tiefe Betrübtheit gestürzt hatte. Und entsprechend dürfte der Grund für ihr Strahlen genau darin liegen, endlich wieder zuhause zu sein – an dem Ort also, den sie so sehr vermisst hatte.