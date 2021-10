Nur ein paar Tage nach der Abreise ihrer Familie folgte ein nächster Schock: Charlène erlitt einen Zusammenbruch. Die Fürstin wurde ins Spital eingeliefert. Der Palast liess Anfangs September verlauten, dass die Gattin von Albert am Mittwochabend, 1. September 2021, unter einem Pseudonym in ein Krankenhaus in der Nähe von Durban eingeliefert worden. Am Donnerstag konnte sie dieses «News24» zufolge zwar bereits wieder verlassen, allerdings hält die Sorge um die Fürstin bis zum heutigen Tag an.