Am Montag um kurz nach 10 Uhr sind die Zwillinge in ihren identischen Schuluniform-Poloshirts gemäss «Monaco Info» in der neuen Schule eingetroffen. Begleitet wurden sie dabei von Papa Albert, der seine Kinder sichtlich stolz zu Fuss in der Schule absetzte. Gross vermisst allerdings wurde Zwillingsmama Charlène – nachdem sie bereits ihren 10. Hochzeitstag nicht mit ihrem Gatten daheim verbringen konnte, verpasste sie nun einen weiteren familiären Grossanlass. Einen, den Gabriella ebenfalls mit ihrem fast schon legendären Pony in Angriff nahm, den sie sich selber verpasst und der beim Besuch bei Mama Charlène viele Reaktionen ausgelöst hatte.