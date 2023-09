So lief der erste Schultag von Jacques und Gabriella

Offenbar freuten sich auch Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques an ihrem ersten Schultag darüber, für einmal nicht im Doppelpack unterwegs zu sein. «Wie alle Schüler am ersten Schultag hatten sie grosse Erwartungen: an die neuen Freunde, an die Lehrer, daran, was sie an diesem ersten Tag anziehen würden.» Aber auch die Vorfreude war riesig: «An diesem Schulanfangsmorgen freuten sich Jacques und Gabriella sehr darauf, ihre Freunde nach so langen Ferien wiederzusehen.»