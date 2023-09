Doch eine grosse Veränderung gab es für die beiden: «Es ist das erste Mal, dass Jacques und Gabriella nicht in derselben Klasse sein werden. Das ist ein grosser Schritt für sie, den ich gut finde», so Mama Charlène. Sie verrät ausserdem, dass der Prinz und die Prinzessin vor dem ersten Schultag genau die gleichen Gedanken haben, wie die meisten unroyalen Kids. «Wie alle Schüler am ersten Schultag hatten sie grosse Erwartungen: an die neuen Freunde, an die Lehrer und daran, was sie an diesem ersten Tag anziehen würden.»