Die ersten Jahre als Mutter waren für Jaël Malli (42) nicht einfach. Ihr Sohn Eliah, der an Silvester 2017 zur Welt kam, brachte seine Eltern an ihre körperlichen und emotionalen Grenzen. «Ich habe das bei anderen Eltern ja gesehen; es gibt Kinder, die überall schlafen. Eliah war nie so ein Kind. Er war ein Schreibaby», sagte sie nach dem ersten hürdenreichen Lebensjahr ihres Sohnes. «Ich habe so lange gewartet, ein Kind zu bekommen, bis ich bereit war, alles auf mich zu nehmen, was dazugehört.»