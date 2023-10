In berührendem neuen Song

James Blunt erzählt erstmals von traurigem Schicksalsschlag

Wie in seinem neuen Song «The Girl That Never Was» zu hören ist, hat James Blunts Frau eine Fehlgeburt erlitten. Der Songwriter erzählt in dem Lied, was ihm neben seinem eigenen Schmerz am meisten zu schaffen macht. Der Song ist tieftraurig – und gleichzeitig wunderschön.