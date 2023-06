So hat sich Janni Kusmagk den Mami-Alltag nicht vorgestellt

Auf ihrem Instagram-Account gewährt Janni Kusmagk (32) ihren Followerinnen und Followern regelmässig Einblicke in ihr Familienleben. Schaut man sich die Bilder an, könnte man neidisch werden: Janni, ihr Mann Peer (47) und die drei Kinder Emil-Ocean (5), Yoko (3) und Merlin (1) waren in der Vergangenheit oft am Reisen, haben sich dann auf Mallorca niedergelassen und sollen mittlerweile bereits die nächste Weltreise planen. Die Schnappschüsse auf Social Media zeigen ein glückliches Paar, fröhliche Kinder, Sonne, Strand und Meer. Happy Life durch und durch.