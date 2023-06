Jennifer Lawrence kann die Mutterschaft nicht geniessen

Unter der Last des Familienalltag kann sie sich plötzlich keine berufliche Herausforderung mehr vorstellen, so die Filmschaffende, die früher als Karriereziel den Regiestuhl im Visier hatte. «Ich dachte immer, dass ich mal Regie führen werde. Jetzt bin ich einfach so müde und es sieht einfach so schwer aus», sagt die Schauspielerin bei «Good Morning America».