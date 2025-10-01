Jetzt hat Grossherzog Henri Zeit für seine Enkelkinder

Am 10. Mai 2020 kam Prinz Charles (5) zur Welt, der nun an die erste Stelle der Thronfolge nachrückt. Für das royale Paar aber war klar: Charles sollte kein Einzelkind bleiben. «Es war wichtig, ihm ein Geschwisterchen zu schenken. Vor allem, weil er sich mit der Verantwortung, die er eines Tages tragen wird, vielleicht zeitweise etwas einsam fühlen wird», sagte Stéphanie von Luxemburg in einem Interview mit der Zeitschrift «Point de Vue». Am 27. März 2023 schliesslich folgte das zweite Kind: Prinz François (2). Seither geniesst das Paar das Familienglück zu viert.