Patchwork-Familie? Funktioniert auch bei Royals!

Er sei ein guter Freund und bedeute ihr viel, so die Gräfin gemäss dem dänischen Magazin «Billedbladet» in einer chinesischen Fernsehdokumentation über das gute Verhältnis der ehemaligen Ehepartner. «Was wir zusammen haben, ist nicht, weil wir es müssen, sondern es ist einfach so. Es ist echt, und nicht nur, weil wir die schönsten Söhne der Welt zusammen haben.» So einfach kann Patchwork-Familie gehen – und das sogar auf Entfernung! Inzwischen leben Joachim und Marie mit ihren zwei kleinen Kindern in Paris, während Alexandra in Dänemark wohnt.