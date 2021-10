Tessy Antony de Nassau feiert Taufe und Hochzeit

Was für ein schönes Wochenende für Tessy Antony de Nassau und Frank Floessel. In Luxemburg feierte das Paar zuerst die Taufe ihres gemeinsamen Sohnes Theodor und im Anschluss ein grosses Hochzeitsfest im Kreise der Familie. Dies hatte die ehemalige Prinzessin von Luxemburg bereits Anfang Oktober in einem Instagram-Post angekündigt: Zu einem Foto ihrer Mutter mit Prinz Gabriel, ihrem ältesten Sohn aus der Ehe mit Prinz Louis von Luxemburg, freute sie sich über den Zusammenhalt in ihrer Familie und schrieb ganz zum Schluss, dass sich ebendiese Ende Oktober zur Taufe und zum Hochzeitsfest in Luxemburg treffe.