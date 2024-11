Das Stigma bricht langsam auf

Das scheint sich langsam zu ändern. Zum einen wohl, weil sich nicht nur das Alter, in dem Frauen ihr erstes Baby bekommen, stetig nach hinten verschiebt, sondern auch jenes, in dem sie überhaupt noch Kinder bekommen. Schwangerschaften mit Ende dreissig und Anfang vierzig sind keine Seltenheit mehr. Zum anderen, weil auch das Stigma um Frauen mit mehreren Kindsvätern langsam aufbricht. Unter anderem auch dank Vorbildern wie Megan Fox (38). Der «Transformers»-Star hat drei Söhne mit ihrem Ex-Mann, Schauspieler Brian Austin Green (51): Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8). Mit Musiker Machine Gun Kelly (34) startet sie nun in die zweite Familien-Runde, wie sie auf Instagram bekannt gibt. Und Fox ist nicht die Einzige: