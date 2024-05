Jetzt zieht Hazel Brugger mit Kind und Kegel um

10. Die Umgebung erkunden

Genau so wichtig wie die neue Wohnung ist nicht nur für euch, sondern auch für die Kinder die neue Umgebung. Wo ist der nächste Spielplatz? Wo lang geht der neue Schulweg? Was gibt es in der Umgebung spannendes zu entdecken und wo dürfen sich die Kinder draussen auch alleine aufhalten? Gibt es in der Umgebung einen Kinderturnverein, Tanzstunden oder ähnliches, um am Dorf-/Quartierleben teilzuhaben und Kontakte zu knüpfen?