Kate ist nicht die einflussreichste Promi-Mutter

Ed Sheeran und Daniel Radcliff sind einflussreichste Väter

Wenn es um die einflussreichsten Väter geht, steht Ed Sheeran (33) an erster Stelle und belegt damit den vierten Platz in der Liste der einflussreichsten Promi-Eltern. Der Sänger hat gemeinsam mit Ehefrau Cherry Seaborn (32) zwei Töchter Lyra (3) und Jupiter (2). Im Dokumentarfilm «The Sum Of It All» lässt er die Kamera erstmals in sein Privatleben blicken und zeigt Ausschnitte der Schwangerschaft seiner Frau.