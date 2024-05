«Niemand will Kate unter Druck setzen»

Inzwischen soll die Stellensuche allerdings wieder eingestellt worden sein. «Bei allem, was vor sich geht, konzentriert sich das Königshaus auf die Genesung der Prinzessin, daher wurde keine Ernennung vorgenommen», so ein Sprecher des Palasts. Und ein weiterer Insider fügt hinzu: «Niemand will Kate unter Druck setzen. Das Einzige, was im Moment zählt, ist, dass sie wieder gesund wird. Sie hat dieses Jahr eine Tortur hinter sich.»