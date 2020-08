«Doppelt hält besser», besagt ein Sprichwort. Das dachte sich wohl auch US-Pop-Ikone Katy Perry, die aktuell an zwei Fronten im Endspurt steckt: Am Freitag, 28. August, erscheint ihr neues Album «Smile» und in den kommenden Tagen wird die 35-Jährige auch noch zum ersten Mal Mutter.