Spricht Katy Perry (37) über ihre Rolle als Mutter, kommt sie aus dem Schwärmen kaum raus. Vor bald zwei Jahren, am 26. August 2020, sind sie und ihr Partner Orlando Bloom (45) Eltern von Daisy Dove geworden. Zu deren ersten Geburtstag schrieb die Sängerin auf Twitter: «Heute vor einem Jahr war der Tag, an dem mein Leben begann.» Und in einem Interview mit der Zeitschrift «Variety» sagte sie: «Ich wusste nie wirklich etwas über bedingungslose Liebe. Offensichtlich hat meine Mutter das für mich empfunden, aber ich habe es nicht wirklich in der Ich-Perspektive erlebt, bis ich mein Kind bekam.»