Ins Zimmer platzen, Essen werfen, das ewig gleiche Kinderlied

So bringen Kinder ihre prominenten Eltern auf die Palme

Es ist einfach so: Kinder können manchmal echt nervig sein. Die Sprösslinge der Stars sind da keine Ausnahme. So erzählt Popstar Katy Perry in einem Interview, dass Töchterchen Daisy langsam anfängt, ihre Grenzen zu testen. Und ihre Berufskollegin Pink findet es nicht so witzig, dass ihre Tochter Willow ins Bad platzt, wenn sie duscht.