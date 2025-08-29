Der Sommer auf Mallorca ist für Königin Sofia von Spanien (86) immer eine ganz besondere Zeit. Dann hat sie ihre Enkeltöchter Kronprinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofia (18) nahe bei sich. Schliesslich geniesst jeweils nicht nur Sofia von Spanien die Sommerferien im Marivent-Palast, sondern auch deren Sohn König Felipe (57) mit Königin Letizia (52) und den Töchtern Leonor und Sofia. Wie sehr sie das zu geniessen scheint, zeigte sich kürzlich bei einem Empfang im Palast.
Liebevoll nahmen Leonor und Sofia dabei ihre Grossmutter in ihre Mitte und gaben ihr beim Ankommen Halt. Mit inzwischen 86 Jahren nimmt Alt-Königin Sofia immer weniger Termine wahr. Bei diesem aber blühte sie richtig auf. Wohl auch, weil bei dem gemäss «Royal Central» für sie seit jeher wichtigen Termin nun auch erstmals ihre Enkeltöchter dabei waren.
Dieser Artikel wurder erstmals am 21. August 2025 publiziert.
Öffentlich äussert sich die Königin nicht zu ihrer Beziehung zu den Enkelkindern oder ihrer Rolle als Grossmutter. Manchmal sprechen Bilder aber Bände. Denn jener Termin war nicht der erste Auftritt, bei dem sich die ehemalige Königin Spaniens vertraut mit ihren Enkeltöchtern Leonor und Sofia zeigte. Schon in den vergangenen Jahren zeugten dabei kleine Gesten von einem schönen Verhältnis zwischen Grossmutter und Enkelkindern.
Das sind die acht Enkelkinder von Königin Sofia von Spanien
Das schöne Verhältnis von Sofia mit ihren Enkelkindern soll sich nicht nur auf die Töchter von Felipe und Letizia begrenzen. Insgesamt hat die gebürtige Prinzessin von Griechenland acht Enkelkinder. Ihre älteste Tochter Prinzessin Elena (61) hat zwei Kinder – Felipe (28) und Victoria (24). Die zweitälteste, Prinzessin Cristina (60), hat vier Kinder: Juan (25), Pablo (24), Miguel (23) und Irene (20). Und Sohn und König Felipe steuert mit Leonor und Sofia die Enkelkinder sieben und acht bei.
Bei offiziellen Auftritten sieht man Sofia von Spanien vor allem mit Leonor und Sofia, was wohl auch der royalen Verpflichtung geschuldet ist. Die Alt-Königin liess es sich in der Vergangenheit aber nicht nehmen, auch ihre anderen Enkelkinder zu zeigen, sei dies mit der Weihnachtskarte 2007 oder aber 2013 mit einer Handtasche, auf der alle ihre acht Enkelkinder abgebildet waren. Auf der einen Seite die vier Jungs ...
... auf der anderen Seite die vier Mädchen ...
Zusammenleben mit Grossmutter Sofia
Aber nicht nur Alt-Königin Sofia schätzt das Zusammensein mit ihren Enkelkindern – auch diese scheinen ihre Grossmutter gerne an ihrer Seite zu haben. Wie unter anderem Gala.de schreibt, hat ihre Enkelin Irene zwischenzeitlich sogar bei Sofia von Spanien im Zarzuela-Palast in Madrid gewohnt, bevor sie für einige Monate als Entwicklungshelferin nach Kambodscha ging.
Und auch Leonor und Sofia wohnten natürlich lange im Zarzuela-Palast, dem offiziellen Wohnsitz der spanischen Königsfamilie. Inzwischen aber gehen sie ihre eigenen Wege: Kronprinzessin Leonor ist an ihrer Militärausbildung – nach der Marine folgt nun ein akademisches Jahr im spanischen San Javier. Prinzessin Sofia wiederum machte im Frühling ihren Schulabschluss in Wales und beginnt im Herbst ein Studium, das sie nach Berlin, Lissabon und Paris führen soll. Umso schöner, wenn die Familie zumindest für den Sommerurlaub wieder zusammen ist – und Königin Sofia von Spanien ihre Enkelkinder in vollen Zügen geniessen kann.