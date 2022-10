So unterschiedlich sind Königinnen als Grossmütter

Auch sonst scheint Silvia viel Zeit mit ihren Enkelkindern zu verbringen. 2018 berichtete sie davon, wie ihre Enkelkinder eine Poolparty bei Grossmami Silvia gefeiert haben. Damals hatte sie noch alle Enkelkinder in ihrer Nähe. Inzwischen ist ihre jüngste Tochter Prinzessin Madeleine (40) mit den Enkeln Leonore (8), Nicolas (7) und Adrienne (4) in die USA gezogen. Silvia aber dürfte via Video-Calls mit ihnen in Kontakt sein.