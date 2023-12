Die Realität sieht jedoch oft anders aus – so auch im Fall Amira Pocher (31). Sie hat in ihrem Podcast verraten, dass sie nach der Trennung von Oliver Pocher (45) darunter leide, ihre Kinder nicht mehr jeden Tag bei sich zu haben. «Das ist für mich schon heftig, wenn ich die Kinder hier eine Woche, zehn Tage bei mir hatte und dann ist Papa–Zeit. Das ist für mich eine richtige Herausforderung», erzählt sie. Wenn Amira Pocher in dieser Zeit am leeren Kinderzimmer vorbei geht, kommen ihr die Tränen. «Oder wenn ich mich dann abends in mein Bett lege und dann ist da noch das Schmusetuch vom Kleinen oder ein Spielzeugauto, weil wir am Morgen noch zusammen gekuschelt haben. Dann stehe ich da und denke mir: Was ist hier los? Wo seid ihr? Das ist richtig hart für mich.»