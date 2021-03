Kris Jenner verrät, welches ihr Lieblingskind ist

Deswegen wird Kris wohl auch besonders mitgelitten haben, als Kim im Februar nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von Ehemann Kanye West einreichte. Erst vergangene Woche äusserte sich die Mutter erstmals dazu. Und machte klar: Sie stärkt Kim den Rücken: «Das Gute an unserer Familie ist, dass wir füreinander da sind und uns gegenseitig unterstützen. Wir lieben uns sehr, sehr, sehr – also ist alles, was ich will, dass die Kinder glücklich sind.»