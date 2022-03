Kylie Jenner (24) und Travis Scott (30) haben den Namen ihres Babys Wolf geändert. Das hat der «Keeping Up with the Kardashians»-Star auf Instagram bekannt gegeben. In einer Story heisst es dazu: «Zu eurer Information, der Name unseres Sohnes ist nicht länger Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass es der richtige war.» Da sie den Namen aktuell noch überall sehe, habe sie dies nun mitteilen wollen. Wie ihr Sohn stattdessen heisst, haben die beiden jedoch nicht verraten.