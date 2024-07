Tatsächlich hat der Vorname Athena eine aussergewöhnliche Bedeutung: In der griechischen Mythologie ist Athene, die Tochter des Zeus, Göttin der Weisheit und der Künste, aber auch des Kampfes und des Handwerks. Ein starker Name mit grosser Bedeutungskraft. Wie viele Vornamen aus der Mythologie, ist auch der Name Athene nie in die Jahre gekommen und funktioniert in der heutigen Zeit genauso gut wie in der Antike.