Tinos ist nicht nur für seine Winde, sondern auch für seinen einzigartigen grünen Marmor bekannt, der unter anderem die Westminster-Kathedrale in London schmückt. Für das typische weisse Kykladen-Häuschen mit den blauen Fensterläden, in dem die Familie lebt, wäre er eine Spur zu exquisit. In der Küche, die zugleich Wohnzimmer und Schlafraum ist, bildet eine Platte aus weissem Marmor die Arbeitsfläche. Giorgos hat sie gehauen. «Hier gibt es kein Möbelhaus. Also stellen wir selber her, was wir benötigen.» Als Unterbau dient eine alte Holztür. Der Mörser besteht aus Muschel und Stein, die perfekt ineinanderpassen. Drei verschmuste Hühner – Cocota, Carlota und Floretta – liefern Eier. «Weil sie frei leben, legen sie sie jeden Tag hinter einen anderen Stein. Manchmal finden wir sie nicht», sagt Lauriane und lacht.