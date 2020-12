Dann kam das Coronavirus mitten in der Produktion der neuen Kollektion. Kurz vor dem Launch folgte der Lockdown in Deutschland. Wäre Dustin nicht Regisseur, wäre das Filmprojekt unter dieser Ausgangslage wohl gescheitert. So aber konnte er mit Equipment und Knowhow kurzfristig übernehmen und den Film für «LeGer» fertigstellen. Da das Paar mehrheitlich in den eigenen vier Wänden drehen musste, ist ein intimer Einblick in die Welt der werdenden Eltern entstanden. Lena und Dustin zwischen Babybettaufbau und Business.