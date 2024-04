Lena Gercke spricht über die Schattenseiten der Mutterschaft

Betrachtet man den Instagram-Account von Lena Gercke (36), könnte man neidisch werden: Die erste Siegerin von «Germany's next Topmodel» blickt stets top gestylt in die Kamera, postet Bilder von Fotoshootings und Ferien an den schönsten Ecken der Welt und hin und wieder Schnappschüsse von ihren herzigen Töchtern Zoe (3) und Lia (1) sowie ihrem Mann Dustin Schöne (38).