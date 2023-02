Im Interview zum Shooting schwärmt Leona Lewis von ihrem neuen Leben: «Mutter zu sein, ist eine der lohnendsten, aber auch herausforderndsten Rollen im Leben.» Was sie besonders begeistere, seien die neuen Welten, die sich ihr seit der Geburt ihrer Tochter öffneten, und die sie mit den Fans und der Welt teilen wolle. Doch diese bittet sie gleichzeitig um Geduld, während sie langsam aus «diesen letzten Monaten der Metamorphose in die Mutterschaft» auftauche. «Es ist einfach schön, die Zeit zu haben, tief in sich zu gehen», sagt sie. Es sei für sie ein neues Kapitel: «Es ist aufregend, manchmal auch entmutigend. (…) Aber hauptsächlich denke ich, dass es darum geht, mehr Liebe in der Welt zu verbreiten.»