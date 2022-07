Ausschlafen: Tut es so oft ihr könnt. Am besten jeden Tag. Haltet euch dazu in den Armen. Denn erstens werdet ihr ab Geburt wahrscheinlich jahrelang nicht mehr richtig ausschlafen können, zweitens wird sich wohl ständig ein kleiner Mensch zwischen euch mogeln, wenn ihr grad kuscheln wollt. Am besten verbringt ihr gleich ganze Tage im Bett. Mehrmals pro Woche. Einfach, weil ihr das jetzt noch könnt.