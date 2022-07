So will Linda Fäh Kind und Karriere unter einen Hut bringen

Mit 34 Jahren liegt Linda Fäh deutlich über dem Durchschnittsalter für Erstgebärende, das in der Schweiz bei (im internationalen Vergleich auch schon ziemlich späten) 30 Jahren liegt. Sie und ihr Mann Marco Dätwyler haben sich nach der Hochzeit 2017 fünf Jahre Zeit gelassen mit der Familiengründung. Dass sie jedoch Eltern werden wollen, war für die beiden immer klar. Allerdings nicht auf Kosten der Karriere. Für Linda Fäh ist die Musik mehr als nur ein Job. «Es ist für mich eine Leidenschaft und eine Berufung.» Deswegen ist für sie klar, dass sie erst einmal mit einem Kind schauen will, wie Familie und Karriere unter einen Hut gehen, bevor sie an die weitere Familienplanung denkt – so ihre Antwort auf die Frage, wieviele Kinder sie sich wünsche.