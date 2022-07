Linda Fäh erwartet ihr erstes Kind

Seit über elf Jahren sind die Linda Fäh und ihr Mann Marco Dätwyler (38) ein Paar: Am 31. Dezember 2010 trafen sie sich zum ersten Mal in einer Après-Ski-Bar in Ischgl. «Natürlich war es in dem Moment ein Flirt, aber tief im Inneren habe ich gespürt, dass mich der Mann mehr interessiert. Bei ihm war es genauso», erinnerte sich die Miss Schweiz von 2009 im Gespräch mit schweizer-illustrierte.ch vor einem Jahr zurück. 2014 folgte der Hochzeitsantrag von Marco Dätwyler auf Hawaii und am 1. Juli 2017 das Jawort, exklusiv begleitet von der «Schweizer Illustrierten».