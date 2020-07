«Unsere Liebe wird durch alles Erlebte noch stärker»

Die sind bei Fäh auch drei Jahre nach dem grossen Tag am Comersee noch sehr präsent. «Ich habe den Tag in absolut bester Erinnerung», schwärmt sie. «Dass ich ihn mit dem Mann an meiner Seite habe verbringen dürfen, der perfekt zu mir passt und bei dem ich weiss, dass er alles für mich macht und es nur gut meint mit mir, mit den engsten Freunden und der Familie feiern konnte – all das macht die Hochzeit zu dem Moment unserer Ehe, an den ich neben vielen kleinen Anekdoten aus dem Alltag am liebsten zurückdenke.»