So haben die Hännis ihr Kinderzimmer gestaltet.

Nun könne sie auf Instagram auch bald das Kinderzimmer zeigen, dass sie so liebevoll dekoriert habe, freut sich Christina Hänni. Es ist in den Farben Blau und Rosa gehalten, wobei in der Dekoration klar die klassisch weibliche Note überwiege. «Und es hat ein träumerisches Astronautenthema: Astronauten, die auf Wahlen reiten.» Die Hännis haben offenbar ein passendes Mobilé, einen Spielbogen und Bilder zum Thema gefunden.