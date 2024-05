Fotografin Tanja Yaman verrät ihre besten Tipps

Um eine Schwangere optimal in Szene zu setzen, gibt es verschiedene Tricks. «Das Licht spielt für ein gelungenes Babybauch-Fotoshooting eine sehr grosse Rolle», sagt Tanja Yaman. «Wird natürliches Licht genutzt, sollte man möglichst mit ‹weichem› Licht fotografieren. Dieses Licht erhält man am Morgen oder am Abend. Es schafft, durch die gleichmässige Ausleuchtung des Motives, eine harmonische Atmosphäre.» Weniger geeignet sei die direkte Mittagssonne. «Hier ist das Licht sehr ‹hart›, wodurch unter anderem unschöne Schatten entstehen, was zu unvorteilhaften Resultaten führt.»