Lange schien es, als ob Prinzessin Madeleine von Schweden (43) in den USA eine neue Heimat gefunden habe. Zusammen mit ihrem Mann Chris O'Neill (52) war sie 2018 nach Florida gezogen. Ihre jüngste Tochter, Prinzessin Adrienne (7), war sogar in den USA zur Welt gekommen. Und auch Prinzessin Leonore (12) und Prinz Nicolas (10) lebten sich schnell ein – zu schnell?
«Ich hatte das Gefühl, dass meine Kinder zu kleinen Amerikanern heranwuchsen», erzählt Prinzessin Madeleine nun in einem Interview mit der französischen «Point de Vue». Neben dem Vermissen ihrer Familie und Freunde sei das ebenfalls ein Grund für ihre Rückkehr nach Schweden gewesen. «Mir war es wichtig, sie zurückzubringen und ihnen ihr schwedisches Erbe zu vermitteln», zitiert «Svensk Damtidning» aus dem Artikel.
Prinzessin Madeleine hat ein Appartement im Königlichen Hofstall
Seit dem Sommer 2024 lebt Prinzessin Madeleine wieder in Stockholm, nahe bei ihren Eltern König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (82) sowie ihrer Schwester Kronprinzessin Victoria (48). Die Wahl ihres neuen Zuhauses? Perfekt für die Kinder! Gleich aus mehreren Gründen.
Madeleine von Schweden wohnt nun mitten im Stockholmer Stadtzentrum im «Königlichen Hofstall». Hier wurde in den letzten Jahren ein Appartement aufwendig renoviert, wie «Gala» schreibt. Zumindest für die zwei Töchter der Prinzessin aber wohl fast wichtiger: Im Königlichen Hofstall ist auch die Pferdeabteilung des Königshauses untergebracht.
«Ich kann die Pferde vom Fenster unserer Wohnung in Hovstallet aus sehen und wache vom Geräusch ihrer Hufe auf», erzählt Madeleine von Schweden gegenüber «Point de Vue». Sie ist selbst begeisterte Reiterin – und so auch ihre Töchter. «Ich verbringe fünf Nachmittage pro Woche mit meinen Töchtern im Stall. Sie fangen sogar schon an, ein bisschen Springreiten zu machen», schwärmt die Prinzessin.
Tatsächlich haben Prinzessin Leonore und Prinzessin Adrienne sogar eigene Pferde. Schon 2014 erhielt Prinzessin Leonore zu ihrer Taufe ein Pony – seither gehen Haidi und Leonore gemeinsam durchs Leben. «Es wärmt mein Herz, deine Liebe und Leidenschaft für Pferde und insbesondere für Haidi zu sehen», schrieb Madeleine letztes Jahr zu einem Geburtstagsbild ihrer Tochter mit dem Pony auf Instagram.
Im Mai 2025 kam dann gemäss «Svensk Damtidning» ein weiteres Pferd hinzu: das ehemalige Wettbewerbspferd Bosse. Beschrieben wurde es damals als elfjähriges, grau-weisses Pony – gut möglich deshalb, dass es das Pferd ist, das es dieses Jahr auf das Geburtstagsfoto neben Leonore geschafft hat.
Aber nicht nur Prinzessin Leonore und Prinzessin Adrienne gehen in Schweden mit viel Leidenschaft ihren Hobbys nach – auch der bald elfjährige Prinz Nicolas! «Mein Sohn Nicolas war überglücklich, wieder nach Schweden zu fahren, denn er liebt Skifahren», so Madeleine im Interview mit dem französischen Magazin.
Ganz so häufig, wie Leonore und Adrienne auf dem Pferd sitzen, kann Nicolas seinem Hobby allerdings nicht frönen: «Er dachte, er könnte den ganzen Tag Schnee und Skifahren geniessen! Letztes Jahr war er etwas enttäuscht, weil wir kaum welchen hatten.» Aber immerhin: «Wenn wir in den Ferien Ski fahren, ist Nicolas immer der Erste und der Letzte auf der Piste.»
Auch die Kinder von Kate und William reiten und fahren Ski
Skifahren und Reiten – zwei Hobbys, die unter kleinen Prinzessinnen und Prinzen übrigens weit verbreitet sind. In Grossbritannien beispielsweise liebt Prinzessin Charlotte (10) ebenfalls Pferde – und das bereits, als sie gerade einmal 17 Monate alt war, wie Prinzessin Catherine (44) bei einem Anlass einmal verriet. Zu ihrem siebten Geburtstag schliesslich erhielt Charlotte von Kate und William (43) ein Pony geschenkt, schreibt «US Weekly» – damals nahm sie bereits seit über einem Jahr Reitunterricht.
Prinz George (12) hingegen hält es eher wie Prinz Nicolas von Schweden: Von ihm ist keine Pferdebegeisterung bekannt. Er soll aber – gemeinsam mit seiner Schwester Charlotte – begeistert die Skipisten runtersausen. Das zumindest berichtete ein Insider im Jahr 2022. Und auch dieses Jahr sollen Kate und William wieder in den Skiferien in Frankreich gewesen sein.
Reiten und Skifahren – auch im dänischen Königshaus
Anderer Ort, gleiches Bild: Gleich wie in Schweden bei Leonore gab es auch in Dänemark für Prinzessin Isabella (18) zum elften Geburtstag ein offizielles Bild mit ihrem Pferd Lancet – ihre Lieblingsbeschäftigung, teilte der Hof damals auf der offiziellen Website mit.
Von den anderen drei Kindern von Königin Mary (54) und König Frederik (57) gibt es keine offiziellen Berichte rund ums Reiten. Aber sehr wohl rund um das Skifahren: Jahrelang verbrachte die dänische Königsfamilie ihre Winterferien auf den Pisten von Verbier in der Schweiz. 2020 gingen Prinz Christian (20), Prinzessin Isabella, Prinzessin Josephine (15) und Prinz Vincent (15) sogar kurz hier zur Schule. Natürlich im Winter.
Kronprinzessin Amalia auf dem Ross und auf den Skiern
Ein weiteres Beispiel? Kronprinzessin Amalia der Niederlande (22). Auch von ihr gibt es Bilder beim Reiten. Anlässlich des «Tags des Tierschutzes» im Jahr 2022 etwa zeigte sich die älteste Tochter von König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) auf ihrem eigenen Pferd Mojito, wie dem Instagram-Post zu entnehmen ist.
Und auch an Belegen für die Skikünste von Kronprinzessin Amalia fehlt es nicht – schliesslich war die niederländische Königsfamilie während vieler Jahre in Lech am Arlberg in den Winterferien, Fototermin für die Presse inklusive.
Ganz so ungewöhnlich sind die Hobbys von Prinzessin Madeleines Kindern also nicht – zugegeben, auch in nicht-adligen Schweizer Familien. Eine Wohnung «direkt im Stall» zu haben können aber nur wenige von sich behaupten. Da sind zumindest Prinzessin Leonore und Prinzessin Adrienne seit ihrer Rückkehr aus den USA klar im Vorteil.