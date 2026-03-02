«Ich hatte das Gefühl, dass meine Kinder zu kleinen Amerikanern heranwuchsen», erzählt Prinzessin Madeleine nun in einem Interview mit der französischen «Point de Vue». Neben dem Vermissen ihrer Familie und Freunde sei das ebenfalls ein Grund für ihre Rückkehr nach Schweden gewesen. «Mir war es wichtig, sie zurückzubringen und ihnen ihr schwedisches Erbe zu vermitteln», zitiert «Svensk Damtidning» aus dem Artikel.