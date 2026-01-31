Neben den traurigen Erinnerungen gibt es aber auch ganz viele schöne und lustige Familienmomente in Lech am Arlberg, wo Kronprinzessin Amalia, Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (18) das Skifahren erlernten. Das letzte Familienbild jedoch stammt aus dem Jahr 2020. 2021 verzichtete die Familie wegen Corona auf den Skiurlaub, im Jahr danach gab es keinen Fototermin – wie der «ORF» berichtete, weil nicht alle Familienmitglieder anwesend waren. Inzwischen gehen die drei Prinzessinnen ihre eigenen Wege. Ob zumindest einige der Familienmitglieder trotzdem weiterhin Skiferien in Lech geniesst, ist nicht bekannt.