Courchevel: Der Rückzugsort von Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern
Prinzessin Charlotte (10) die «furchtlos» den Berg hinunterrast, Prinz George (12), der mit seiner Schwester «lustige Bruder-Schwester-Skirennen» macht – so beschrieb ein Insider gegenüber «US Weekly» im Jahr 2022 die Skiferien von Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) in Courchevel. Während Prinz William selbst in Klosters in der Schweiz das Skifahren erlernte, setzt er bei seinen Kindern auf den französischen Nobelort und ganz viel Privatsphäre. Keine offizielle Ankündigungen, keine Fototermine – wenn, dann veröffentlichen Kate und William allfällige Bilder im Nachhinein selbst über ihre Social-Media-Kanäle.
Ohne viel Öffentlichkeit ist auch unklar, ob Kate und William wirklich jedes Jahr auf die französischen Alpen setzen. 2025 zumindest berichtete gemäss Krone.at «Paris Match» erneut von einem Aufenthalt während ihren Osterferien. Bilder davon – auch 2025 Fehlanzeige. Ob wir dieses Jahr einmal wieder ein offizielles Bild von George, Charlotte und Louis auf den Skiern erhalten?
Lech am Arlberg: Hier lernten Amalia, Alexia und Ariane der Niederlande skifahren
Ganz anders als William und Kate handhabten es jeweils Königin Maxima (54) und König Willem-Alexander (58) der Niederlande: Schon 2005, als Kronprinzessin Amalia (22) knapp älter als ein Jahr war, posierten sie zum Start ihrer Skiferien für die Fotografen. Der Deal: Dafür werden sie die restliche Zeit in Ruhe gelassen. Das Vermächtnis: Jahr für Jahr ein Familienfoto aus Lech am Arlberg, wo die niederländische Königsfamilie seit jeher ihre Winterferien verbringt – und wo Prinz Friso (†44), der Bruder von Willem-Alexander, 2012 in eine Lawine geriet und nach 18 Monaten im Koma verstarb.
Neben den traurigen Erinnerungen gibt es aber auch ganz viele schöne und lustige Familienmomente in Lech am Arlberg, wo Kronprinzessin Amalia, Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (18) das Skifahren erlernten. Das letzte Familienbild jedoch stammt aus dem Jahr 2020. 2021 verzichtete die Familie wegen Corona auf den Skiurlaub, im Jahr danach gab es keinen Fototermin – wie der «ORF» berichtete, weil nicht alle Familienmitglieder anwesend waren. Inzwischen gehen die drei Prinzessinnen ihre eigenen Wege. Ob zumindest einige der Familienmitglieder trotzdem weiterhin Skiferien in Lech geniesst, ist nicht bekannt.
Verbier: Der vorübergehende Wohnort von Christian, Isabella, Vincent und Josephine von Dänemark
Es hätte so schön werden können: Im Januar 2020 entschieden sich Frederik (57) und Mary (53) von Dänemark – damals noch das Kronprinzen-, heute das Königspaar – für eine Auszeit vom royalen Hof: Zwölf Wochen wollten sie in Verbier verbringen, jenem Ort, in dem sie seit jeher auch schon ihre Skiferien verbracht hatten. Prinz Christian (20), Prinzessin Isabella (18), Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 15) sollten sogar in der Schweiz die Schulbank drücken.
Tatsächlich genoss die dänische Königsfamilie die ersten Wochen auch im Schweizer Skiort – sie wohnten im eigenen Chalet, besuchten die Schule und Frederik von Dänemark pendelte zur Arbeit. Dann aber kam Corona und am 12. März 2020 musste die Familie ihre Auszeit vorzeitig abbrechen.
In den Folgejahren gab es keine Familienbilder mehr aus Verbier. Entsprechend unklar ist, ob seither nochmals die ganze Familie zusammen in der Schweiz war. Zumindest Mary und Frederik von Dänemark wurden im vorletzen Jahr jedoch wieder gesichtet.
Verbier: Hier genoss auch die belgische Königsfamilie ihre Ferien
Ob man sich ab und zu auf der Skipiste antraf? Denn neben der dänischen Königsfamilie verbrachten auch die belgischen Royals ihre Skiferien regelmässig in Verbier – und Kronprinzessin Elisabeth (24), Prinz Gabriel (22), Prinz Emmanuel (20) und Prinzessin Eleonore (17) machte hier die Pisten unsicher. Gut, dass die Sessel in Verbier so breit sind, so hatte jeweils die ganze sechsköpfige Familie Platz.
2021 schliesslich verzichteten auch die Belgier wegen Corona auf Skiferien, wie damals unter anderem «Royal Central» vermeldete. Gleich wie bei den dänischen Royals gab es auch in den Folgejahren keine Familienbilder mehr aus dem Schweizer Skisportort.
Von Norwegen über Schweden bis zu den Alpen: Prinzessin Estelle und Prinz Oscar auf den Skiern
Keinen wirklich fixen, regelmässigen Skiort für ihre Winterferien haben scheinbar Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) und Prinz Daniel (52) mit ihren Kindern: Die Weihnachtsferien 2018/2019 verbrachten sie Medienberichten zufolge in Trysil in Norwegen – und posteten ein Video des damals zweijährigen Prinz Oscars (heute 9) und seiner älteren Schwester Estelle (13) auf gemeinsamer Abfahrt.
Auch vor einem Jahr wünschen sie am 5. Januar von der Skipiste allen ein schönes neues Jahr – von wo genau blieb jedoch unklar. Einige Medien vermuteten, dass sich Prinzessin Victoria und Prinz Daniel mit Estelle und Oscar im schwedischen Skiort Åre aufhielten.
Dass die Schweden-Royals ihren jeweiligen Wintersportort lieber für sich behalten, zeigte sich auch 2020. Damals gab der Schwedische Hof bekannt, dass sich Prinzessin Estelle das Schienbein gebrochen habe – in den Skiferien in den Alpen. In welchem Land genau wurde auch damals verschwiegen. Wie unter anderem «Swissinfo» damals schrieb,musste die Familie die Ferien zumindest nicht abbrechen – Estelle sei vor Ort in einem Spital behandelt worden.
Weitab von den Pisten: Bei Ingrid Alexandra und Sverre Magnus von Norwegen ist alles anders
Das norwegische Königshaus ist besonders Ski-begeistert – sowohl Prinzessin Ingrid Alexandra (22) als auch Prinz Sverre Magnus (20) zählen den Skisport offiziell zu ihren Hobbys. Dabei bleiben die Royals oft in ihrem eigenen Land. Kein Wunder: Immerhin besitzt König Harald sogar eine «Prinzenhütte», das Royal Mountain Chalet «Prinsehytta» in Sikkilsdalen im Jotunheimen-Gebirge – ideal für Wintersport! Denn für Ingrid Alexandra und Sverre Magnus müssen es gar nicht immer präparierte Piste sein: Anlässlich des 18. Geburtstages von Ingrid Alexandra gab der norwegische Hof Einblick in die Freizeitgestaltung der zukünftigen Königin – und teilte ein Video von Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) mit ihren gemeinsamen Kindern auf einem Skitouren-Ausflug.
Wo genau sie unterwegs waren, ist nicht bekannt. Anstelle eines Skilifts nutzten die Royals aber ihre eigenen Füsse beziehungsweise eben die Touren-Skier, um den Berg zu erklimmen. Nach einem Picknick auf dem Gipfel ging es rasant den Berg wieder hinab: Dabei wird schnell klar: Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra macht so schnell niemand etwas vor beim Skifahren – und manchmal braucht es keinen noblen Wintersportort, um die weisse Pracht zu geniessen.