Das machen die Prinzessinnen der Niederlande heute

Prinzessin Alexia der Niederlande

Auch die Zweitgeborene, Alexia der Niederlande, wandelt bereits auf wahrlich royalen Pfaden: Nachdem sie wie ihre Schwestern zuerst das «Christelijk Gymnasium Sorghvliet» in Den Haag besucht hatte, wechselte sie im Sommer 2021 auf das «United World College of the Atlantic» in Wales. Die Schule hat es in sich: Schon König Willem-Alexander besuchte das Elite-Internat, das in einem beeindruckenden Schloss aus dem 12. Jahrhundert beheimatet ist. Und die Schulkollegin von Prinzessin Alexia war niemand Geringeres als Leonor von Spanien (19), die Kronprinzessin von Spanien.