Prinzessin Alexia verrät ihre Zukunftspläne

Am vergangenen Freitag, 30. Juni, hat sich die niederländische Königsfamilie zum traditionellen Sommer-Fotoshooting am Strand von Scheveningen in Den Haag ablichten lassen. An den darauffolgenden Presseinterviews war dieses Jahr zum ersten Mal auch Prinzessin Alexia (18) mit dabei, schliesslich ist die mittlere Tochter von König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (52) jetzt volljährig. Prinzessin Alexia hat erst gerade ihren zweijährigen Aufenthalt an der Sekundarschule vom «UWC Atlantic College» beendet. Was wird die Prinzessin jetzt wohl studieren? Mit dieser Entscheidung lässt sich Alexia noch Zeit, verrät sie den Journalisten.