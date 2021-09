Neues Zuhause für die jungen Royals in Wales

In ihrer neuen Schule muss sich Leonor warm anziehen

Seit dieser Woche sind die Prinzessinnen Leonor und Alexia in Wales. Am UWC of the Atlantic College kriegen die beiden nicht nur eine exzellente Schulbildung, sondern auch ein neues Daheim. An das aber muss sich vor allem die Spanierin erst einmal akklimatisieren – im wahrsten Sinne des Wortes.