Könnt ihr euch noch erinnern?

Als König Frederik mit seiner Familie in der Schweiz wohnte

Ratet mal, in welchem Land König Frederik X. einige seiner schönsten Familienerinnerungen sammelte? In der Schweiz! Ein Rückblick auf die kurze Zeit, in der die dänischen Royals im Wallis wohnten. Es ist gar nicht mal so lange her...