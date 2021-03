Zweifellos sind beide gleichermassen vernarrt in ihren Spross. Die unterschiedliche Ausgestaltung ihrer Kanäle rührt wohl von unterschiedlichen Werbe-Strategien. Auffällig ist, dass bei prominenten Paaren sehr häufig nur die Frau Baby-Artikel bewirbt. Was selbstredend damit zu tun hat, dass nach wie vor die Frau in den meisten Fällen die Betreuung des Nachwuchses übernimmt. Man darf sich kurz vor dem Weltfrauentag fragen, ob sich dies wohl irgendwann ändern wird, und ob irgendwann ein lächelnder Fussballspieler den «weltbesten Babybrei» in eine Linse hält.