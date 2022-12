Marie Nasemann überwintert mit ihrer Familie in Kapstadt

Nach all den negativen Kommentaren, die sich das Model für die Einrichtung ihres Kinderzimmers anhören musste, scheint Marie diesmal Kritikern gleich zu Beginn den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen. So schreibt sie in ihrem Statement zu den Ferienplänen: «Wir wissen, dass das ein grosses Privileg ist, weil sich das die meisten Eltern schlichtweg nicht leisten können.» Ihr sei bewusst, dass sie sich mit dieser Transparenz angreifbar mache und sie hoffe darauf, dass alle konstruktiv bleiben.