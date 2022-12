Dass unter ihren Followern nicht nur eitel Sonnenschein herrscht, wenn sie etwas auf Social Media postet, ist sich Marie Nasemann (33) ja geradezu gewohnt. Bei den Fotos zu ihrem neu eingerichteten Kinderzimmer geben die User in den Kommentaren aber wiedermal so richtig Gas. Sie schreiben zum Beispiel, es sehe aus «wie in einem tristen Kinderheim aus den 50igern», «so wie man es in Horrorfilmen darstellt», «wie eine Theaterkulisse von einem Mordhaus. Also mein Kind hätte da vermutlich Angst». Weitere Kommentatorinnen schreiben: «Die dunkelgraue Decke ist fast schon furchteinflössend» oder «wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das ein Kinderzimmer sein soll», und jemand findet es schlicht «schrecklich», wegen der «düsteren Atmosphäre». Aber seht selbst: