Gülcan Kamps trifft mit ihrer Kinderzimmer-Einrichtung ins Schwarze

2. Kunsttapeten auf dem Vormarsch

Foto- und kunstvolle Motivtapeten erleben gerade ein richtiges Revival. Die Zeiten, in denen man eine Kinderzimmerwand einfach blau oder rosa anstrich, sind längst vorbei. Es darf nun leben und am liebsten blühen, so wie im Kinderzimmer von Rosenrot (oh, dieser wunderschöne Name!), der Babytochter von BossHoss-Sänger Alec Völkel, 49.